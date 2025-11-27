На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейские министры «давили» на главу МИД Украины, узнав о плане Трампа

NYT: министры ЕС начали давить на главу МИД Украины, когда узнали о плане Трампа
РИА Новости

Европейские министры иностранных дел, когда впервые узнали о плане президента США Дональда Трампа по Украине, «начали давить» на главу украинского МИД Андрея Сибигу, чтобы узнать детали документа. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Стремясь внести ясность, министры быстро начали давить на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, который присоединился к встрече в режиме телеконференции. Знал ли господин Сибига что-нибудь еще об этом плане? Был ли он реальным? По словам двух официальных лиц, присутствовавших на встрече, как и его коллеги, Сибига располагал ограниченными подробностями», — говорится в сообщении издания.

Как отметил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, слова которого приводит NYT, у ЕС «возникли вопросы», когда Брюссель узнал о первоначальном плане Трампа по Украине.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.

Переговоры о мире на Украине
