Германия продолжит закупать российский газ

Funke: ФРГ прекратит импорт газа из России не раньше начала 2028 года
Depositphotos

Германии придется еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Об этом заявил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер, его цитирует медиагруппа Funke.

По его словам, действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года. По этой причине, Германия не может ограничить поставки газа из РФ «без европейского санкционного режима», и даже если бы SEFE расторгла бы контракты, то ей бы все равно пришлось платить, а российская сторона «дважды» получила бы деньги, повторно продав этот газ.

Мюллер полагает, что никто «не может быть счастлив из-за нынешней ситуации». Однако Евросоюз (ЕС) ввел новые санкции против РФ, которые «создали условия для остановки импорта», заявил глава немецкого регулятора.

В министерстве экономики и энергетики Германии ранее сообщили, что SEFE может разорвать контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Отмечается, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций ЕС позволяют компании прекратить закупки российского СПГ. Контракт содержит условие «бери или плати», однако в Берлине считают, что рестрикции дают основания для объявления форс-мажора и освобождения от обязательств.

Ранее эксперт назвал последствия разрыва Германией сделки с «Ямал СПГ».

