Киевская верхушка больше всего боится потерять власть, поэтому с поощрения западных кураторов продолжает отправлять людей в зону боевых действий. Такое мнение в интервью RT высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский боится выборов. Что последует после них, он не знает. О подрыве доверия к действующей власти со стороны народа речь уже даже не идет — украинский народ оказался в заложниках у сидящих на Банковой», — отметил парламентарий.

Киев использует человеческие ресурсы ради достижения своих целей, добавил он.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник до этого говорил, что Зеленский не хочет заканчивать войну не только потому что он боится не проиграть выборы, но и потому, что опасается расправы со стороны националистов.

При этом он подчеркнул, что Зеленского вряд ли спасет отказ от подписания мирного договора с Россией. Таким образом он лишь «продлит свое существование».

Ранее Путин сравнил коррупционный скандал на Украине и изъятие активов России.