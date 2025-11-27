Экс-депутат Рады рассказал, почему Киев не подпишет мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать войну не только потому что он боится не проиграть выборы, но и потому, что опасается расправы со стороны националистов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Естественно, если Зеленский заканчивает войну, то он автоматически проигрывает выборы, потому что общество спросит с него денег, которых нет. После окончания боевых действий Запад уж точно не будет финансировать Украину, потому что на мирную жизнь денег не дают. Однако это не главное, почему Киев не подпишет план Трампа. Главная причина заключается в том, что Зеленский боится расправы националистов», — сказал экс-нардеп.

Он добавил, что Зеленского вряд ли спасет и отказ от подписания мирного договора с Россией, но таким образом он «продлит свое существование».

«Если Зеленский подпишет план, который включает отказ от земель, от вступления в НАТО и от наращивания численности ВСУ, то националисты его на вилы сразу поднимут. Если же он план не подпишет, то его все равно поднимут на вилы, но чуть позже, потому что положение ВСУ на фронте не становится лучше», — заключил Олейник.

Президент Украины Владимир Зеленский не отдаст Донбасс ради прекращения конфликта, чтобы не проиграть будущие президентские выборы. Об этом написал журналист Саймон Шустер в статье для журнала The Atlantic.

Ранее стало известно, что Трамп не намерен встречаться с Зеленским до подписания соглашения по Украине.