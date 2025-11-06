На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали позорным заявление генсека НАТО

Депутат Шеремет назвал позорными слова Рютте о противостоянии с РФ
true
true
true
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал позорным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.

«Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине военного конфликта с Россией, целенаправленно подливая масла в огонь», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что Рютте продолжает вводить в заблуждение население стран Запада, пытаясь выстроить из России образ врага, а НАТО ведет политику создания точек напряжения вокруг нее.

По словам Шеремета, в настоящее время Североатлантический альянс не способен к цивилизованному мирному диалогу и продолжает свою ущербную и враждебную по отношению к Москве политику.

6 ноября Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от генсека Североатлантического альянса опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили Россия, Китай и КНДР.

Также дипломат подчеркнула, что Москва и Пекин всегда придерживались международного права, в то время как НАТО неоднократно нарушало его своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями. В пример Захарова привела вторжение стран Запада под ложными предлогами в Ирак и бомбардировки Югославии.

Ранее Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами