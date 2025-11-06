Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал позорным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.

«Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине военного конфликта с Россией, целенаправленно подливая масла в огонь», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что Рютте продолжает вводить в заблуждение население стран Запада, пытаясь выстроить из России образ врага, а НАТО ведет политику создания точек напряжения вокруг нее.

По словам Шеремета, в настоящее время Североатлантический альянс не способен к цивилизованному мирному диалогу и продолжает свою ущербную и враждебную по отношению к Москве политику.

6 ноября Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от генсека Североатлантического альянса опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили Россия, Китай и КНДР.

Также дипломат подчеркнула, что Москва и Пекин всегда придерживались международного права, в то время как НАТО неоднократно нарушало его своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями. В пример Захарова привела вторжение стран Запада под ложными предлогами в Ирак и бомбардировки Югославии.

Ранее Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина.