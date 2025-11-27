Мерц необычным образом узнал о мирном плане США по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц узнал о плане США по урегулированию конфликта на Украине из новостей. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух официальных лиц.

«Вместо того чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей», — говорится в публикации.

По информации журналистов, команде немецкого канцлера пришлось несколько раз связываться с Вашингтоном, чтобы добиться телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом для получения деталей.

В NYT сообщили, что с подобной ситуацией столкнулся не только Мерц, но и многие главы европейских МИД, которые впервые услышали о плане США в Брюсселе 20 ноября.

«Пытаясь добиться ясности, министры тут же начали давить на главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к их встрече в формате телеконференции», — написали в статье, добавив, что на тот момент у Сибиги также было мало деталей.

27 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что позиция европейских стран по урегулированию украинского конфликта исключает их участие в переговорном процессе. Он обратил внимание, что на всех этапах конфликта Европа демонстрировала враждебное отношение к России и говорила о потенциальной войне с РФ. В связи с этим не может идти и речи «ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств», сказал он.

