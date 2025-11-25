Зеленскому сообщили о «мрачном выборе»: принять план Трампа или положиться на ЕС

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит сделать «мрачный выбор» на фоне обсуждений нового мирного плана США: либо принять предложение президента Дональда Трампа, либо положиться на помощь Европы. Об этом пишет газета Politico.

«Мрачный выбор Зеленского: принять мирное соглашение Трампа или положиться на ненадежных европейских друзей», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом после переговоров в Женеве «европейские страны все еще слишком слабы или слишком робки», чтобы «спасти Украину» с помощью кредита из замороженных российских активов.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.