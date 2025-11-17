На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Россия добивается успехов в Запорожье, пока ВСУ стягивают силы в Покровск

Telegraph: ВС РФ могут окружить Орехов и Гуляйполе из-за переброса ВСУ в Покровск
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Пользуясь тем, что ВСУ сосредоточили основные силы на сопротивлении в Красноармейске (украинское название – Покровск), российские военные продвигаются на юго-востоке Украины с шансом окружить Орехов и Гуляйполе. Об этом пишет The Telegraph.

Как следует из материала, эти города имеют ключевое значения для украинской обороны в Запорожье. Газета сообщает, что ВСУ перебрасываются на север для укрепления Покровска, оставляя оборону на юго-восточном фронте более уязвимой для непрекращающихся российских атак.

The Telegraph ссылается на данные, согласно которым ВС РФ продвинулись примерно на 30 километров в указанном регионе. Россия завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной, констатируют авторы материала.

Армия России уничтожает линии снабжения и украинских операторов дронов, пытаясь воспользоваться ослабленной обороной для массированных атак небольших групп, пишет газета.

13 ноября сообщалось, что ВС России перерезали ВСУ трассу на Гуляйполе в Запорожской области. Гуляйполе является главным логистическим центром украинской стороны на Запорожском направлении боевых действий.

Ранее Орбан нашел способ завершить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами