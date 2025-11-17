Telegraph: ВС РФ могут окружить Орехов и Гуляйполе из-за переброса ВСУ в Покровск

Пользуясь тем, что ВСУ сосредоточили основные силы на сопротивлении в Красноармейске (украинское название – Покровск), российские военные продвигаются на юго-востоке Украины с шансом окружить Орехов и Гуляйполе. Об этом пишет The Telegraph.

Как следует из материала, эти города имеют ключевое значения для украинской обороны в Запорожье. Газета сообщает, что ВСУ перебрасываются на север для укрепления Покровска, оставляя оборону на юго-восточном фронте более уязвимой для непрекращающихся российских атак.

The Telegraph ссылается на данные, согласно которым ВС РФ продвинулись примерно на 30 километров в указанном регионе. Россия завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной, констатируют авторы материала.

Армия России уничтожает линии снабжения и украинских операторов дронов, пытаясь воспользоваться ослабленной обороной для массированных атак небольших групп, пишет газета.

13 ноября сообщалось, что ВС России перерезали ВСУ трассу на Гуляйполе в Запорожской области. Гуляйполе является главным логистическим центром украинской стороны на Запорожском направлении боевых действий.

