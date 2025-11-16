На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан нашел способ завершить конфликт на Украине: «Время на стороне России»

Орбан заявил, что внешние силы должны принудить Россию и Украину к миру
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для завершения конфликта внешние силы должны принудить Россию и Украину к миру, и в случае с последней это сделать намного легче. Его слова приводит Telex.

По его оценке, Москва и Киев не хотят мира, поэтому воздействовать на них должны внешние силы. Евросоюз имеет рычаги, чтобы воздействовать на Украину в этом направлении, поскольку без поддержки республика перестала бы существовать.

В то же время он указал на проблему, что ведущие страны Запада не могут найти способов убедить Россию начать мирные переговоры, указал он.

«Время на стороне России», – констатировал Орбан.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь на Украине на условиях, чтобы конфликт «не возобновился» и «больше не мог начаться».

В то же время он заметил, что многие страны «Большой семерки» делают заявления, которые лишь разжигают конфликт. Эти страны «не дают команды» президенту Владимиру Зеленскому «на выполнение тех или иных мероприятий», указал депутат. Под нажимом Запада Киев «будет делать все», поскольку полностью зависим, констатировал парламентарий.

Ранее Зеленский понадеялся на Трампа и «Божью помощь» в конфискации активов России.

