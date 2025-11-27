Иммиграционная полиция США задержала родственницу пресс-секретаря Белого дома

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала родственницу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, женщине грозит депортация. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Речь идет о матери 11-летнего племянника Левитт Бруне Каролине Феррейре, которая является уроженкой Бразилии. 12 ноября она была задержана недалеко от Бостона.

Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что Феррейра находилась в стране нелегально. Она просрочила туристическую визу, по которой она должна была выехать из Соединенных Штатов еще в июне 1999 года. В настоящее время в отношении задержанной начата процедура депортации.

В свою очередь, адвокат Феррейры заявил, что ранее она получала временную защиту от депортации, поскольку была привезена в США в детстве.

23 октября сообщалось, что власти США хотят депортировать в Индию мужчину, по ошибке отсидевшего в американской тюрьме 43 года.

Ранее сообщалось, что украинцев начнут депортировать из США за нарушение законодательства.