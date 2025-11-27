Разжигая конфликты на разных континентах, США сами порождают террористические волны, в надежде отсидеться «за лужей». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя теракт у Белого дома, во время которого афганец расстрелял бойцов Нацгвардии.

«Власти США сами являются причиной появления «адских дыр на Земле». Куда только они ни зайдут — там воцаряется хаос. Так было с Ираком, Афганистаном, откуда американцы позорно бежали, а теперь и с Украиной», — отметил парламентарий.

Он призвал Вашингтон перейти от челночной дипломатии и продажи Европе оружия к реальному урегулированию.

Стрельба в районе Белого дома произошла 26 ноября около 14:20 (23:20 мск). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США сообщил, что ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

Ранее в конгрессе США связали стрельбу у Белого дома с действиями Байдена.