Дипломат обвинил ЕС в срыве прогресса по урегулированию на Украине

Дипломат Буякевич: ЕС нагнетает военную истерию и срывает прогресс по Украине
Shakh Aivazov/AP

Страны Европейского союза срывают любые признаки прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, передает РИА Новости.

«Антироссийски настроенные европейские страны продолжают нагнетать военную истерию против Москвы и систематически срывают любой намечающийся прогресс в урегулировании украинского конфликта», — сказал дипломат.

Буякевич добавил, что сейчас есть отдельные силы, которые распространяют утечки и сборы, направленные на подрыв переговоров по Украине. По словам зампостпреда, Россия в это же время интенсивно работает и не разглашает детали до достижения официальных соглашений.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Евросоюз совершенно ненужным образом «лезет» в урегулирование конфликта на Украине. По его словам, не только РФ участвует в процессе мирного решения ситуации.

Ранее Politico раскрыло план ЕС по возврату выданных Украине денег.

