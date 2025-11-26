Politico раскрыло план ЕС по возврату выданных Украине денег

Евросоюз рассматривает возможность выдаче Украине промежуточного кредита, на случай если не удастся изъять замороженные российские активы. Однако эти деньги Киеву придется вернуть, сообщила газета Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов.

«Украину могут попросить вернуть первоначальный кредит ЕС после получения финансирования из долгосрочного репарационного кредита (выданного за счет замороженных активов РФ. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

В издании добавили, что страны ЕС не готовы перераспределять на себя финансовую нагрузку Украины. По данным Politico, ряд государств уже столкнулись с дефицитом бюджета и высокими затратами кредитования.

До этого издание писало, что выдача промежуточного кредита входит в план «Б», который начали разрабатывать члены ЕС на случай, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования Украины. Ожидается, что эти средства будут направлены на поддержку страны в первые месяцы 2026 года.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз примет решение по замороженным активам России в ближайшие дни.