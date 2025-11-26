Помощник российского президента прокомментировал участие ЕС в урегулировании конфликта на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину, что Евросоюз совершенно ненужным образом «лезет» в урегулирование конфликта на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам Ушакова, не только Россия участвует в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Хотя понятно почему мы, но и украинцы, и европейцы лезут во все эти дела, совершенно ненужно, как мне представляется», — подчеркнул помощник российского президента.

Ушаков также сообщал, что Россия получила последние версии плана США по урегулированию конфликта на Украине через неофициальные каналы.

Помощник Путина указал, что речь идет о «нескольких бумагах» и «нескольких вариантах», где «кое в чем даже можно запутаться». Он подчеркнул, что «какие-то последние версии» попали к России.

До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».

Ранее Ушаков оценил процесс выстраивания отношений с США.