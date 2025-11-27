Рубио: США не считают себя «честным посредником» в переговорах по Украине

Соединенные Штаты не стоит рассматривать в качестве «честного посредника» в переговорах по Украине, так как они вводят санкции против РФ и помогают Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«В четверг Рубио заявил своим европейским коллегам, что США не рассматриваются как честный посредник на переговорах, поскольку, по словам двух европейских дипломатов, они одновременно оказывают военную помощь Украине и вводят санкции против России», — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем, как пишет Politico, администрация Трампа «все больше отходит от полной поддержки Украины к более нейтральной позиции на переговорах».

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.