На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае рассказали о «сюрпризе» России для нового премьера Японии

Baijiahao: Путин идеально опередил премьера Японии Санаэ Такаити
true
true
true
close
Hiro Komae/Reuters

Россия любопытным образом отреагировала на жесткую манеру поведения нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом говорится в материале китайского издания Baijiahao, содердание которого приводит АБН24.

Авторы материала отмечают, что новый премьер-министр Японии известна своими ультраконсервативными взглядами и считается убежденной сторонницей тесного сотрудничества с США. Одновременно Такаити придерживается жесткой линии в отношении России и Китая. Согласно публикации Baijiahao, Такаити не только обостряет отношения с Китаем, но и стремится вернуть контроль над Курильскими островами.

По мнению китайских журналистов, Россия «довольно интересным образом» отреагировала на новости о назначении нового главы японского правительства. Учитывая репутацию Такаити, было очевидно, что она намерена действовать в духе железной леди и с первых же дней демонстрировать жесткость Москве и Пекину. Как считают обозреватели, осознавая это, Россия решила действовать на опережение.

«За несколько часов до ее [Такаити] первой речи на посту премьера, в воздух были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС, которые принялись кружить над Японским морем. Время для этого было выбрано идеально», — пишет Baijiahao.

По мнению журналистов, Россия выбрала идеальную тактику взаимодействия с новым премьером Японии. Авторы публикации подчеркивают, что Токио сразу дали понять: с Москвой шутить не стоит, и сотрудничество с Россией предпочтительнее конфликтов.

Ранее японский премьер спровоцировала международный скандал заявлениями о Тайване.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами