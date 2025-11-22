В Китае рассказали о «сюрпризе» России для нового премьера Японии

Россия любопытным образом отреагировала на жесткую манеру поведения нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом говорится в материале китайского издания Baijiahao, содердание которого приводит АБН24.

Авторы материала отмечают, что новый премьер-министр Японии известна своими ультраконсервативными взглядами и считается убежденной сторонницей тесного сотрудничества с США. Одновременно Такаити придерживается жесткой линии в отношении России и Китая. Согласно публикации Baijiahao, Такаити не только обостряет отношения с Китаем, но и стремится вернуть контроль над Курильскими островами.

По мнению китайских журналистов, Россия «довольно интересным образом» отреагировала на новости о назначении нового главы японского правительства. Учитывая репутацию Такаити, было очевидно, что она намерена действовать в духе железной леди и с первых же дней демонстрировать жесткость Москве и Пекину. Как считают обозреватели, осознавая это, Россия решила действовать на опережение.

«За несколько часов до ее [Такаити] первой речи на посту премьера, в воздух были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС, которые принялись кружить над Японским морем. Время для этого было выбрано идеально», — пишет Baijiahao.

По мнению журналистов, Россия выбрала идеальную тактику взаимодействия с новым премьером Японии. Авторы публикации подчеркивают, что Токио сразу дали понять: с Москвой шутить не стоит, и сотрудничество с Россией предпочтительнее конфликтов.

Ранее японский премьер спровоцировала международный скандал заявлениями о Тайване.