В МИД России уточнили, кто должен подписать мирный договор со стороны Украины

Грушко: подписывать мирное соглашение от Украины должна легитимная сторона
Armando Franca/AP

России важна легитимность подписанта мирных соглашений со стороны Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Конечно, мы придаем огромное значение, что [от Украины] будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, или она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — уточнил дипломат.

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что Вашингтон будет стремиться исключить европейских лидеров из списка участников мирных переговоров по Украине. По словам эксперта, трехстороннего формата с участием РФ, США и Европы не было и, скорее всего, не будет, поскольку «Россия не желает участия Европы в разрешении конфликта».

Политолог добавил: если Вашингтону удастся убрать ее из украинского урегулирования, то это станет серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением для Евросоюза.

Ранее в Госдуме рассказали об особой стратегии Трампа в мирном урегулировании на Украине.

