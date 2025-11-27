На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали об особой стратегии Трампа в мирном урегулировании на Украине

Депутат Новиков: Трамп не делает шагов назад в мирном урегулировании по Украине
Aaron Schwartz/Reuters

Все шаги президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые можно было бы назвать «уступками Киеву или Европе» в рамках украинского урегулирования, на самом деле являются частью его продуманной стратегии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«У Трампа есть определенная методика действий, когда он принимает серьезные решения. Он всегда поступает таким образом, чтобы никто не мог загнать его в угол. Поэтому, когда он чувствует, что какие-то решения не проходят быстро, Трамп отстраняется, смотрит на ситуацию под новым углом и учитывает новые обстоятельства. Чаще всего подобные действия можно расценить как шаги назад, но это просто стратегия», — сказал депутат.

По его мнению, план мирного урегулирования американской администрации действительно был проработан. Вашингтон попытался разобраться в первопричинах конфликта и учесть пожелания Москвы, это уже очень хороший знак, добавил Новиков.

«Несмотря на то, что сейчас наблюдается некоторое затишье, идут закулисные переговоры и очевидно, что Вашингтон активно стимулирует Киев начать действовать конструктивно. Для России этот план в общем-то является выигрышным вариантом, потому что мы можем вносить в него свои поправки и продолжать продвигать линию фронта. Основная проблема же — убедить Европу и Украину, но эта задача лежит на плечах США», — заключил Новиков.

21 ноября США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

Ранее Лукашенко рассказал, приняла ли Россия мирный план США по Украине.

