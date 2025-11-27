В Киеве обматерили первый вариант плана Трампа по Украине «без правок»

Economist: в Киеве нецензурно обругали первый вариант плана Трампа по Украине

В Киеве нецензурно обругали первоначальный вариант плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет журнал The Economist.

«В Киеве паника и нецензурная брань, царившие на прошлой неделе, сменились осторожным облегчением. Переговоры в Женеве устранили худшие черты первоначального плана из 28 пунктов», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Economist, новая версия плана Трампа, состоящая из 19 пунктов, смягчает ограничения на численность украинской армии (до 800 000 человек вместо 600 000).

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.