В России пройдет V Конгресс молодых ученых

V Конгресс молодых ученых пройдет в «Сириусе» с 26 по 28 ноября

Более 7 тысяч человек примет участие в V Конгрессе молодых ученых, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 26 по 28 ноября, сообщает фонд Росконгресс.

В фонде отметили, что Конгресс молодых ученых – главное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Участниками ежегодного конгресса ученых станут делегаты 63 государств, в числе которых представители ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса, индустриальные партнеры, победители конкурсов и получатели грантов, школьники и студенты.

По словам советника президента РФ, руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых Антона Кобякова,

традиционно большие делегации приезжают из Армении, Бразилии, Республики Беларусь, Египта, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Сирии, ЮАР и других африканских стран.

В программу конгресса входят деловая, выставочная, спортивная и культурная программы. Тема мероприятия в 2025 году — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». В деловую программу входит более 170 мероприятий, посвященных будущему атомной отрасли, энергетической отрасли, транспорту, медицине, химии, индустрии красоты.

На выставке конгресса будут представлены новые технологии и разработки ведущих вузов, компаний, исследовательских центров. В ней примут участие более 50 экспонентов. Среди экспонатов, в частности,

VR-тренажер, макет поезда для ВСМ, «всевидящая» SWIR-камера, которая позволяет анализировать и подтверждать подлинность произведений искусства, энергетическая установка ОДК на топливных элементах, вырабатывающая электроэнергию без сжигания топлива.

В числе партнеров Конгресса молодых ученых — «Росатом», ПАО «Россети», Сбер, НИЦ «Курчатовский институт», медиахолдинг МАЕР, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Газпром нефть», Т-Банк.

