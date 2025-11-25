В Кремле обозначили роль Европы в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о системе безопасности без участия Европы невозможно, поскольку «на каком-то этапе» оно потребуется. Его слова приводит ТАСС.
«Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе — а говорить о гарантиях безопасности без системы безопасности в целом сложно — без участия европейцев практически невозможно», — заявил он.
По словам представителя Кремля, подключение европейцев потребуется позднее.
23 ноября на пресс-конференции в Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом.
Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.
Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.