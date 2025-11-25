На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле обозначили роль Европы в урегулировании на Украине

Песков: говорить о безопасности без участия Европы невозможно, оно потребуется
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о системе безопасности без участия Европы невозможно, поскольку «на каком-то этапе» оно потребуется. Его слова приводит ТАСС.

«Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе — а говорить о гарантиях безопасности без системы безопасности в целом сложно — без участия европейцев практически невозможно», — заявил он.

По словам представителя Кремля, подключение европейцев потребуется позднее.

23 ноября на пресс-конференции в Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом.

Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.

