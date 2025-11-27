На Западе заявили, что переговоры по Украине могут продлиться месяцы

The Economist: переговоры по Украине могут продолжаться еще несколько месяцев

Переговоры о мире на Украине могут продлиться еще несколько месяцев, последнее слово останется за Россией. Об этом пишет The Economist со ссылкой на неназванного источника.

По словам собеседника издания, процесс в настоящий момент якобы приближается к моменту, когда потребуется однозначный ответ Москвы.

«Знакомые с ходом последних переговоров, говорят, что документ (мирное соглашение. — «Газета.Ru») все еще находится на стадии разработки. Украина больше довольна последней версией, но никто не верит, что [президент России] Владимир Путин на нее согласится», — говорится в материале.

При этом отмечается, что позиция РФ может стать мягче под конец процесса, который «в лучшем случае продлится еще несколько месяцев».

Как заметил источник, переговорный процесс работает не в пользу Украины, поскольку его цель — согласование российских требований с украинскими уступками. В статье подчеркивается, что последнее слово в рамках дискуссий об условиях соглашения останется за Кремлем.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп дал понять, что не ждет от России «много усилий» в переговорах по Украине.