Дрисколл рассказал о «новом подходе» Трампа к решению конфликта на Украине

Atlantic: Дрисколл заявил, что Трамп хотел бы применить новый подход по Украине
CNP/AdMedia/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп хотел бы применить «новый подход» к урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил новый спецпосланник президента, министр армии США Дэниел Дрисколл, передает The Atlantic.

«По словам Дрисколла, любые дальнейшие задержки (по мирному соглашению – «Газета.Ru») будут стоить Украине большего количества жизней и территории, и Трамп хотел бы применить новый подход», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Atlantic, 19 ноября Дрисколл провел брифинг для группы европейских дипломатов, собравшихся в резиденции посла США в Киеве. Встреча была напряженной, хотя и сердечной.

Один из дипломатов потребовал объяснить, почему Соединенные Штаты «так резко изменили курс, отказавшись от попыток оказать давление на Россию с помощью санкций».

Ответ, как сообщается в материале, заключался в том, что другие способы прекращения войны оказались неэффективными.

До этого CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника писал, что в представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт – «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Ранее Сибига анонсировал переговоры Украины и США по мирному соглашению.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
