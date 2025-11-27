На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибига анонсировал переговоры Украины и США по мирному соглашению

Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Киева и Вашингтона по мирному соглашению. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Следует ожидать встречи переговорных команд», – сказал Сибига, не приведя подробностей.

В то же время министр подчеркнул, что Украина надеется на конкретные результаты. Киев заинтересован в контактах на самом высоком уровне, отметил Сибига.

«Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут обсуждаться только на уровне лидеров», – подытожил глава МИД Украины.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл на этой неделе прибудет в Киев.

До этого CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника писал, что в представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт – «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Ранее на Украине объяснили, почему не пойдут на уступки по территории и численности ВСУ.

