Журналисты оценили, к чему привело закрытие Финляндией границы с Россией

Журналист Никольский: в Финляндии многие недовольны закрытой границей с РФ
Алексей Даничев/РИА Новости

Tsargrad.tv подвел итоги двух лет со дня закрытия Хельсинки границы с Россией. Журналисты напомнили, что в 2021 году товарооборот между странами превысил $13,2 млрд, а в 2019 году почти 4 млн российских туристов посетили Финляндию и примерно столько же финнов — РФ.

На сегодняшний день, по данным издания, ВВП Финляндии снижается, а приграничный регион Южная Карелия заметно пострадал из-за отсутствия туристов и прекращения торговли. Кроме того, закрываются предприятия, растет безработица и сокращаются бюджетные поступления. Аэропорт Лаппеэнранты находится под угрозой закрытия.

Что касается населения Финляндии, многие недовольны ситуацией, особенно в его-восточных регионах, отметил обозреватель телеканала Виктор Никольский.

Как до этого обратил внимание журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, финны требуют пустить их в Россию, но никто из них не говорит: «Добро пожаловать в Финляндию».

Он напомнил, что Финляндия сама хлопнула дверью, порвала все отношения и хотела разрушить экономику Ленинградской области. России, по его мнению, эта страна больше не нужна.

Ранее сообщалось, что в Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией.

