Финский журналист оценил требование сограждан открыть границу с Россией

Журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в интервью Tsargrad.tv высказался по поводу готовящегося в Финляндии автопробега в поддержку открытия границы с Россией.

Обозреватель обратил внимание, что финны требуют пустить их в Россию, но никто из них не говорит: «Добро пожаловать в Финляндию».

«Мне кажется, разговор об открытии границ — это не привилегия финского правительства и людей. Это должно быть с обеих сторон. Уважение к России и ее народу. Прощения надо просить у русских и у России за то, что Финляндия плюнула в этого русского доброго медведя, который ее оберегал и продавал все за три копейки», — подчеркнул Хейсканен.

Он напомнил, что Финляндия сама хлопнула дверью, порвала все отношения и хотела разрушить экономику Ленинградской области. России, по его мнению, Финляндия больше не нужна.

Как сообщает русскоязычное «Александровское общество», автопробег запланирован на 14 декабря.

Мероприятие приурочено ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что права людей на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

Автопробег начнется в 12:00. В этот момент все машины клаксонами дадут сигнал о необходимости открытия границы как в целях соблюдения прав человека, так и для улучшения общей ситуации в Восточной Финляндии.

