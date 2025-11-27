На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине признали, что Россия может взять Херсон и пойти на Николаев

Генерал-майор ВСУ в отставке Марченко: Россия может взять Херсон и Николаев
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия может взять под контроль Херсон и начать наступление на Николаев. Так оценил обстановку на фронте генерал-майор ВСУ в отставке Дмитрий Марченко, передает украинское издание «Страна».

«Они захватят Покровск (российское название – Красноармейск – «Газета.Ru»), потом зайдут в Днепропетровскую область, потом пойдут на Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев», — отметил он.

Марченко обвинил руководство ВСУ в сложившейся неблагоприятной ситуации на фронте для украинской армии.

На этом фоне в начале ноября главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев может «деблокировать» Красноармейск.

В Генштабе ВСУ опасаются, что отступление без приказа «обвалит фронт внутри Покровской воронки», а военные начнут массово сдаваться в плен.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.

