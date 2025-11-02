На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили, что Сырский пообещал деблокировать Покровск

«Резидент»: Сырский пообещал деблокировать Покровск за неделю
Офис президента Украины

Главком ВСУ Александр Сырский пообещал деблокировать Покровск (Красноармейск) за неделю и приказал держать позиции. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Генштабе.

«Военные ВСУ без приказа начали отход из Мирнограда. Сырский сегодня обещал деблокировать Покровск за неделю и приказал держать позиции, но военные на линии фронта не верят заявлениям главкома», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что ситуация для ВСУ тяжелая. Украинские военные утратили возможность сдерживать ВС России, связь между подразделениями нарушена.

По данным Telegram-канала, в Генштабе опасаются, что отступление без приказа «обвалит фронт внутри Покровской воронки», а военные начнут массово сдаваться в плен.

В настоящее время Сырский перебрасывает из Харькова и Сум несколько тысяч солдат, однако резервов, отмечает «Резидент», катастрофически не хватает.

1 ноября российские военные пресекли высадку группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины. Вертолет спецназа ГУР приземлился в районе Красноармейска. Все 11 человек, находившиеся на борту, уничтожены. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов находился в районе высадки и командовал операцией, сообщили СМИ. Эксперты считают, что спецназ хотел эвакуировать бойцов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.

