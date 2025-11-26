На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп дал понять, что не ждет от России «много усилий» в переговорах по Украине

CNN: Трамп дал понять, что от России не нужно много усилий в переговорах
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал понять, что от России не требуется «много усилий» на переговорах по урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«После целого дня обнадеживающей риторики Вашингтона Трамп, казалось, подтвердил опасения своих критиков, когда дал понять, что от России не потребуется много усилий на переговорах», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз заявил, что часть пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине объединили с другими.

26 ноября телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кая Каллас призвала «ограничить» армию России и ее бюджет.

Переговоры о мире на Украине
