На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президента Гвинеи-Бисау подозревают в инсценировке военного путча

Оппозиция в Гвинее-Бисау подозревает президента в инсценировке военного путча
true
true
true
close
Luc Gnago/Reuters

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, местонахождение которого вызывало вопросы у прессы, лично заявил о своем аресте и о том, что стал жертвой попытки государственного переворота. Об этом пишет «Интерфакс».

Тем временем, после того как военные объявили о захвате власти в стране и приостановке избирательного процесса, гражданские активисты и оппозиционные партии выступили с осуждением произошедшего. Они расценивают эти действия как уловку действующего главы государства, направленную на срыв подсчета голосов на прошедших 23 ноября президентских выборах. По мнению европейских СМИ, результаты голосования, вероятно, будут для Эмбало неудовлетворительными.

Кандидат от оппозиции Фернанду Диаш заявил о своей победе в понедельник, утверждая, что обошел действующего президента Эмбало по количеству голосов в первом туре. Сам Эмбало также заявлял о своей победе.

Спустя три дня после выборов на улицах столицы Бисау появились вооруженные военнослужащие, у президентского дворца раздавались звуки стрельбы. Военные объявили об установлении «полного контроля над страной» и закрытии границ.

После прихода к власти в 2020 году президент Эмбало заявлял о предотвращении трех попыток переворота. Однако его противники утверждают, что политические кризисы инициировались им самим для борьбы с оппозицией.

Ранее президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что «был свергнут».

Все новости на тему:
Переворот в Гвинее-Бисау
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами