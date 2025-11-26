Президента Гвинеи-Бисау подозревают в инсценировке военного путча

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, местонахождение которого вызывало вопросы у прессы, лично заявил о своем аресте и о том, что стал жертвой попытки государственного переворота. Об этом пишет «Интерфакс».

Тем временем, после того как военные объявили о захвате власти в стране и приостановке избирательного процесса, гражданские активисты и оппозиционные партии выступили с осуждением произошедшего. Они расценивают эти действия как уловку действующего главы государства, направленную на срыв подсчета голосов на прошедших 23 ноября президентских выборах. По мнению европейских СМИ, результаты голосования, вероятно, будут для Эмбало неудовлетворительными.

Кандидат от оппозиции Фернанду Диаш заявил о своей победе в понедельник, утверждая, что обошел действующего президента Эмбало по количеству голосов в первом туре. Сам Эмбало также заявлял о своей победе.

Спустя три дня после выборов на улицах столицы Бисау появились вооруженные военнослужащие, у президентского дворца раздавались звуки стрельбы. Военные объявили об установлении «полного контроля над страной» и закрытии границ.

После прихода к власти в 2020 году президент Эмбало заявлял о предотвращении трех попыток переворота. Однако его противники утверждают, что политические кризисы инициировались им самим для борьбы с оппозицией.

Ранее президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что «был свергнут».