Глобальные вызовы. Россия и Китай укрепили энергетическое партнерство

В Пекине прошел VII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, подтвердивший устойчивую траекторию развития стратегического энергетического партнерства между двумя странами. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин направили участникам приветственные послания, подчеркнув значимость энергетики как якоря двустороннего сотрудничества. В мероприятии приняли участие около 450 представителей крупнейших компаний, экспертов и чиновников. Обсуждение охватило не только традиционные направления, но и новые вызовы — от дедолларизации расчетов до совместного развития атомной и угольной энергетики.

Энергетика как основа стратегического партнерства

На церемонии открытия VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума с приветствиями выступили высокопоставленные представители обеих стран. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин зачитал приветствие президента России Владимира Путина. Путин отметил, что энергетика остается одним из важнейших направлений практической кооперации между Россией и Китаем.

«Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития наших государств. Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля. Российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов», — отметил президент.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании, которое зачитал вице-премьер Госсовета, член Постоянного комитета ЦК Коммунистической партии Китая Дин Сюэсян, подчеркнул готовность Китая к укреплению энергетического партнерства.

«Китай готов работать с Россией над дальнейшим укреплением всеобъемлющего энергетического партнерства, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность работы глобальной энергетической цепочки производства и поставок», — отметил лидер Китая.

Он также выразил надежду, что форум станет площадкой для конструктивных дискуссий на благо обеих стран.

Игорь Сечин в своем докладе назвал Китай стратегическим союзником России, занимающим первое место среди внешнеторговых партнеров страны. По его словам, в последние годы динамика товарооборота России и Китая указывает на особый статус отношений двух стран.

«За последние 25 лет экономическое взаимодействие России и Китая вышло на беспрецедентно высокий уровень. Два года назад цель по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд была с опережением перевыполнена на 20%. В прошлом году объем взаимной торговли достиг рекордных $245 млрд», — отметил Сечин.

Влияние расчетов в национальных валютах

В ходе выступления Сечин подчеркнул, что расчеты в двусторонней торговле практически полностью переведены на рубли и юани.

«Расчеты в торговле между Россией и Китаем за последние годы практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро сократилась до уровня статистической погрешности», — заявил он.

Глава «Роснефти» отметил ослабление позиций доллара как платежного инструмента из-за его использования в качестве санкционного оружия, а также предположил рост роли золота в международных расчетах.

«Именно оно сегодня занимает место казначейских облигаций США, постепенно теряющих свой статус «тихой гавани»», — добавил он.

Энергетический вектор Китая

Сечин охарактеризовал Китай как «единственную современную промышленную супердержаву», обеспечивающую 35% мирового промышленного производства. По его словам, зависимость США от китайских комплектующих сегодня втрое выше, чем обратная.

Он связал это с последовательной политикой Пекина, в частности — задачами 15-й пятилетки, направленной на построение «социалистической модернизированной державы» к 2035 году. Это, по мнению главы «Роснефти», позволяет Китаю поддерживать рост ВВП.

«Благодаря этому синергетическому эффекту, Китай может поддерживать опережающие темпы экономического роста на уровне около 5% в год. Очевидно, что такая траектория развития потребует обеспечить дальнейший рост потребления энергии», — рассказал он.

По его мнению, Китай формирует новый облик мировой энергетики, которая представляет из себя синтез традиционных и альтернативных источников. Сечин уточнил, что уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, хотя 20 лет назад ситуация была зеркальной.

Россия как гарант энергобезопасности Евразии

Совокупная стоимость природных богатств России составляет почти 100 трлн долларов — почти вдвое больше, чем у США, подчеркнул в своем докладе Сечин. Россия, по его словам, остается ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: ее доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%.

«Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии», — заявил он.

Глава «Роснефти» также отметил, что доля России в мировом экспорте углеводородов составляет около 15%, а сотрудничество с Китаем соответствует принципу Си Цзиньпина: «Безопасность является предпосылкой развития, а развитие – гарантией безопасности».

Переориентация на Восток

По оценке Сечина, за последние 10 лет Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, обеспечивая около 20% импорта. Он объяснил это своевременной переориентацией на Восток.

«Совокупный экономический эффект для Китая начиная с 2022 года составляет, по нашей оценке, порядка 20 млрд долларов», — заявил он.

Глава «Роснефти» также указал на растущий спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе: по прогнозам МЭА, к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки, а в Индии — на 2,5 млн баррелей.

Он добавил, что сектор нефтехимии является одним из ключевых драйверов спроса на нефть. При этом Сечин отметил, что мировая нефтяная отрасль страдает от недоинвестирования, особенно в геологоразведку. В то же время у «Роснефти» коэффициент возмещения запасов стабильно превышает 100%.

Правильный энергобаланс

Сечин подчеркнул необходимость диверсификации энергобаланса Китая. По его мнению, это поспособствует снижению геополитических рисков. Он процитировал Си Цзиньпина: «Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом».

По словам Сечина, сегодня угольная сфера «обретает второе дыхание».

«В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее», — сказал он.

Глава «Роснефти» добавил, что Россия обеспечивает более четверти импорта угля в КНР. Также Сечин отметил, что доля России в поставках в Китай газа составляет более 20%.

«На сегодняшний день Китай также стал признанным мировым лидером в возобновляемой энергетике. В последние годы в стране вводится наибольший объем новых мощностей и находится более 70% мирового производства оборудования для «зеленой» экономики», — подчеркнул он.

Совместные проекты в атомной энергетике

Россия и Китай развивают партнерство в атомной энергетике. Россия является единственной в мире страной, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, отметил Сечин.

По его словам, уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС с участием российских технологий. В ближайшие годы планируется завершить строительство еще четырех блоков на АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу».

«Россия также оказывает содействие Китаю в реализации проекта строительства реактора на быстрых нейтронах, который обеспечивает более глубокое выгорание топлива и более высокую эффективность. Напомню, что наша страна является единственным обладателем этой технологии», — отметил Сечин.

Он также указал на экономическую выгоду российских реакторов: стоимость ВВЭР-1200 вдвое ниже, чем у американского AP1000.

Санкции и экономические риски для Запада

Продолжение санкционной политики в отношении России и Китая может ускорить экономический кризис в странах Запада, считает Игорь Сечин. По его словам, сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении, а западные политики не совсем понимают, перед какими рисками они находятся..

Он подчеркнул, что стоимость электроэнергии для промышленности в России и Китае в 2–4 раза ниже, чем в США и ЕС, что обеспечивает конкурентоспособность экономик двух стран.

«Лишенные доступа к ресурсной базе России и компонентной платформе Китая, западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность», — добавил глава «Роснефти».

По мнению Сечина, высокая цена электроэнергии замедлит или остановит развитие новых проектов на Западе. Он подчеркнул, что, лишившись доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной платформе КНР, западные оппоненты могут лишиться технологической и экономической субъектности, что сформирует предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов.

«Напомню, что - как и Китай - Россия уже много лет находится под усиливающимся внешним давлением, основной целью которого является вытеснение наших двух стран с мирового рынка. Опыт последних 10 лет показал, что эти попытки обречены на провал», — сказал Игорь Сечин.

Он считает, что в скором времени мировая экономика будет проходить сильно меняться, и признаки этих изменений видны уже сейчас: рост долга, утрата доверия к сложившейся финансовой системе, поиски альтернатив, включая золото, неравномерный рост населения развивающихся стран, неконтролируемая миграция, новые источники роста энергопотребление, включая ЦОДы, которые меняют баланс и лишают потребителя доступной энергии.

Энергетика как якорь двустороннего сотрудничества

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в своем докладе назвал энергетическое взаимодействие «якорем» китайско-российского сотрудничества и стабилизирующим фактором на мировом энергорынке.

«Мы готовы углублять энергетическое стратегическое взаимодействие, в дальнейшем укреплять энергетическое партнерство в интересах новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества», — заявил он.

Он предложил развивать интеграцию производственных цепочек, сотрудничество в энергетической трансформации и активизировать взаимодействие на многосторонних платформах.

Зампред правительства РФ Александр Новак подтвердил, что укрепление отношений с Китаем — один из главных внешнеполитических приоритетов России.

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между нашими странами сегодня динамично развивается, опираясь на широкую правовую и институциональную базу, разветвленный механизм контактов на всех уровнях», — отметил он.

Председатель Совета директоров CNPC Дай Хоулян также заявил о готовности компании развивать нефтегазовую торговлю и формировать новые форматы интеграции традиционной и новой энергетики.

«Исходя из новых условий изменений, мы предпримем активные и эффективные меры для удержания устойчивой базы и постепенного продвижения вперед», — сказал он.

В ходе форума обсуждались вопросы развития атомной энергетики, гидроэнергетики, ВИЭ, научно-технических инноваций, ИИ, образования и экологической безопасности. Особый интерес вызвали экскурсии на объекты энергоинфраструктуры, включая трансформаторную станцию с нулевым углеродным следом.

Форум проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями между Путиным и Си Цзиньпином. Его организаторами выступают Комиссия при президенте РФ и Государственное энергетическое управление КНР, соорганизаторы — «Роснефть» и CNPC.