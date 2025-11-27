В ЕС предложили предоставить Украине гарантии безопасности, как у НАТО

Европейский парламент призывает предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО. Об этом говорится в проекте резолюции по Украине, передает РИА Новости.

Голосование по этому проекту в Европарламенте пройдет 27 ноября около 12:00 по местному времени (около 14:00 по Москве).

Европарламент утверждает, что такое соглашение должно предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО и статьей 42 пунктом 7 Договора о Европейском союзе, исключая повторение Будапештского меморандума 1994 года. Кроме того, это подтверждает, что украинское государство имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо вето от России, говорится в документе.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал, что членство Украины в организации невозможно без единой позиции стран-членов, которой на данный момент нет.

Ранее в Politico узнали о позиции США по гарантиям безопасности Украине.