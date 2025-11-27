На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС предложили предоставить Украине гарантии безопасности, как у НАТО

ЕП хочет предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский парламент призывает предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО. Об этом говорится в проекте резолюции по Украине, передает РИА Новости.

Голосование по этому проекту в Европарламенте пройдет 27 ноября около 12:00 по местному времени (около 14:00 по Москве).

Европарламент утверждает, что такое соглашение должно предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО и статьей 42 пунктом 7 Договора о Европейском союзе, исключая повторение Будапештского меморандума 1994 года. Кроме того, это подтверждает, что украинское государство имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо вето от России, говорится в документе.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал, что членство Украины в организации невозможно без единой позиции стран-членов, которой на данный момент нет.

Ранее в Politico узнали о позиции США по гарантиям безопасности Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами