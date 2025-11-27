МИД РФ предупредил США об ответе в случае угрозы от американских РСМД

Рябков: РФ примет компенсирующие меры, если системы РСМД США будут угрожать ей

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет компенсирующие меры, если американские системы ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будут ей угрожать. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем при появлении подобных систем в соответствующих регионах, откуда они могут угрожать нашим интересам в сфере безопасности, рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры», — подчеркнул Рябков.

Дипломат сделал соответствующее заявление после перемещения американского комплекса Typhon, который используется для запуска в том числе крылатых ракет Tomahawk.

17 ноября агентство Kyodo сообщало, что Соединенные Штаты вывезли с базы Ивакуни в Японии батарею наземного комплекса Typhon, развернутую в сентябре в рамках двусторонних учений, и вызвавшую озабоченность Российской Федерации.

Как сообщили в российском МИД, учения Resolute Dragon 25 проходили с 11 по 25 сентября, а техника после их окончания не была вывезена с архипелага. В связи с чем российское министерство иностранных дел напомнило о своем праве принять необходимые компенсирующие меры для обеспечения должного уровня безопасности.

