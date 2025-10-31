Москва выразила Токио протест в связи с учениями у границ России

Посольству Японии в Москве заявлен протест в связи с учениями на японской территории, которые потенциально создали угрозу для дальневосточных границ России. Об этом сообщает МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «провокационная военная активность» Токио создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных границ.

Также российский МИД выразил обеспокоенность в связи с тем, что с японского архипелага до сих пор не вывезена батарея наземного комплекса «Тифон», которая была установлена на базе ВС США «Ивакуни» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (с 11 по 25 сентября).

По данным российского МИДа, комплекс «Тифон» предназначен для запуска ракет, в том числе средней и меньшей дальности. В связи с этим внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия оставляет за собой право принять необходимые компенсирующие меры для обеспечения своего должного уровня безопасности.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о комплексе «Тифон», заявляла, что Москва неоднократно предупреждала Токио о недопустимости провокационных действий вблизи российских границ. Россия призывает Японию пересмотреть решение о размещении американских ракетных комплексов.

Ранее РФ «передала привет» новому премьеру Японии Санаэ Такаити пролетом стратегических бомбардировщиков.