Политолог объяснил, почему на встречу с РФ в Абу-Даби отправился именно Буданов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) неслучайно отправился на переговоры с новым министром американской армии Дэном Дрисколлом, а также с российской делегацией. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Владимир Киреев.

По словам эксперта, Буданов пытался выяснить, как встроить Украину в послевоенную модель, в которой Россия и США могут оказаться на одной стороне.

«Буданов, вполне возможно, прощупывает ситуацию, пойдет ли Россия в послевоенной ситуации на коалицию с [президентом США Дональдом] Трампом, будет ли она представлять его интересы, и в этом случае стороны окажутся по одну сторону баррикад, в одном лагере, и отношения между ними будут строиться по другим принципам, чем это происходит сейчас», — сказал Киреев.

Как считает политолог, если к власти на Украине придут люди, которых сейчас представляет глава ГУР, военные смогут наладить контакт, и мир между Киевом и Москвой вполне возможен.

О встрече российской и украинской делегаций в Абу-Даби сообщил 25 ноября портал Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, изначально встреча российских и украинских военных разведок была запланирована «по другой теме». По какой именно, не уточняется. Однако планы сторон изменил приезд в Абу-Даби министра армии США Дэна Дрисколла.

Ранее Умеров сообщил о договоренностях с США по ключевым условиям мирного плана.