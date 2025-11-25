Умеров сообщил о договоренностях с США по ключевым условиям плана

Умеров: делегации Украины и США достигли понимания по ключевым условиям плана

Делегации США и Украины достигли общего понимания по ключевым условиям американского мирного плана, который обсуждался на переговорах в Женеве. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, передает УНИАН в Telegram-канале.

Он рассказал, что украинская сторона ожидает организации визита президента Владимира Зеленского в США в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов. По данным Politico, этот план представители США и Украины обсуждали 23 ноября в Швейцарии.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Кроме того, в Абу-Даби также ожидаются переговоры Дрисколла с начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.

Ранее в Кремле назвали «информационной вакханалией» ситуацию вокруг плана США.