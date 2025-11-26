Дипломат заявил, что Британию не интересует урегулирование на Украине

Келин: Британию не интересует план по Украине, лишь остановка боевых действий

Британское правительство не интересует мирное урегулирование как таковое, ему интересна лишь остановка боевых действий. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире «России 1».

По его словам, у британского премьер-министра Кира Стармера нет желания завершать конфликт.

«Заинтересован он лишь в одном - в остановке боевых действий на Украине, после которой из нее будут лепить «стального дикобраза»», — сказал он.

Агентство Reuters сообщало, что администрация США выдвинула Украине ультимативное требование принять американский план урегулирования конфликта до 27 ноября. В противном случае Украине грозит прекращение поставок вооружений и разведывательной информации.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Ранее Рубио заявил о необходимости мирного договора по Украине.