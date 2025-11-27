На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал о состоянии раненых нацгвардейцев

Трамп: раненные у Белого дома нацгвардейцы находятся в критическом состоянии
true
true
true
close
X

Двое нацгвардейцев, пострадавших при стрельбе недалеко от Белого дома в Вашингтоне, находятся в критическом состоянии. Об этом в соцсети Truth Socia написал президент США Дональд Трамп.

«Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев, — оба в критическом состоянии и сейчас — тоже тяжело ранено. Да благословит Бог нашу великую Национальную гвардию, всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — написал он.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемого задержали, а Белый дом перевели в режим изоляции.

После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором подтвердил, что задержанный приехал из Афганистана. Политик назвал эту страну «адской дырой на земле» и отметил, что стрелявшего «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами