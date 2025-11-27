На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США связывают гарантии безопасности Украины с мирной сделкой

Politico: США хотят заключить соглашение раньше предоставления гарантий Украине
Американский госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора заявил европейским союзникам, что Соединенные Штаты хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

По их словам, Рубио сообщил европейским партнерам, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которые обеспечат ей чувство безопасности. При этом госсекретарь не стал подробно останавливаться на гарантиях безопасности Киеву.

26 ноября газета The Hill со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что новый план Трампа по Украине, состоящий из 19 пунктов, может встретить сопротивление в конгрессе. Среди законодателей-республиканцев есть опасения, что новый план будет похож на первоначальный вариант, предполагавший значительные уступки со стороны Киева.

Ранее член делегации России заявил, что позиция Трампа дает надежду на мир.

