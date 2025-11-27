На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ практически полностью утратили контроль над Волчанском

Марочко: ВСУ почти потеряли Волчанск, 90% территорий контролируют ВС России
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти потеряли Волчанск Харьковской области, под контроль российских войск перешло 90% территорий, оставшиеся 10% города остаются серой зоной. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе освободительных действий под контроль российской армии перешло порядка 90% населенного пункта Волчанск», — сообщил он агентству.

По словам военного эксперта, остальные 10% фактически пребывают в так называемой серой зоне. Марочко отметил, что в настоящий момент военнослужащие ВС России зачищают город, уничтожая украинские войска в его окрестностях.

ВСУ, в свою очередь, проводят экстренную передислокацию и укрепляют оборону на участке Вильча — Волчанские Хутора, подчеркнул он.

22 ноября в российских силовых структурах сообщили, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали срочно покидать Вильчу. Силовики также сообщили, что обстановка для украинских подразделений в регионе стремительно ухудшается. В частности, в Волчанске военнослужащие 57-й бригады, по их данным, отходят с позиций и сдаются в плен, а некоторые пытаются скрыться, переодевшись в гражданскую одежду.

Ранее в МИД России оценили масштабы дезертирства в рядах ВСУ.

