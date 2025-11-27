Лукашенко: в ОДКБ должны реагировать на милитаризацию в Европе и реагируют

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны реагировать на милитаризацию в Европе и реагируют. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений», — заявил он.

По словам белорусского лидера, члены объединения обязаны реагировать на эти обстоятельства и реагируют.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны.

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал на опасность милитаризации Европы. В качестве примера он привел попытку ГУР Украины угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал» и отправить истребитель на территорию Румынии, входящей в НАТО. Такое развитие событий – уже предпосылка для конфликта.

Ранее Каллас заявила, что представит план по ускорению военной мобильности в ЕС.