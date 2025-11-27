На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко рассказал об утрате эффективности механизмов контроля над вооружениями

Лукашенко: многосторонние механизмы контроля над вооружениями более неэффективны
true
true
true
close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью уничтожены, либо утратили свою эффективность на фоне конфронтации и отсутствия доверия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за отсутствия доверия и конфронтации», — сказал он на заседании саммита ОДКБ в узком составе.

Белорусский лидер отметил, что помимо наращивания военного потенциала, соседние с республикой государства активно ведут политику изоляции, вводя санкции — от «незаконных экономических» до закрытия границ.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предпосылок для сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на данный момент нет, Россия и США не состоят в диалоге по данному вопросу.

Он добавил, что Вашингтон идет по пути «демонтажа» ключевых вопросов существовавшей архитектуры безопасности, договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями. Рябков назвал данное обстоятельство печальным и отметил, что в подходе США могут быть сдвиги, демонстрирующие, что они готовы «не рубить с плеча».

Ранее Лукашенко заявил, что в Европе забыли ужасы Второй мировой войны.

