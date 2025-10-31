На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена ввязываться в войну

Лукашенко: Белоруссия не будет ввязываться в войну, если не будет агрессии извне
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну не удастся втянуть в войну, если не произойдет внешней агрессии против республики. Его слова приводит агентство БелТА.

«Сейчас время такое непонятное, что надо выстоять. Нам надо выдержать. Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут. Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м», — сказал он.

Лукашенко пообещал, что страна не будет воевать, если «ее не будут трогать».

«Это главная задача президента и власти», — резюмировал белорусский лидер.

28 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта к диалогу и шагам по снижению напряженности с Западом, однако Европе пока мир не нужен.

Также белорусский лидер отметил, что ни Россия, ни Белоруссия не намерены нападать на Европу. Он подчеркнул, что страны не заинтересованы в эскалации напряженности в ЕС, и никакие территории европейских стран им не нужны, охарактеризовав это утверждение, как «чепуха полная».

Ранее Лукашенко объяснил, почему «Орешник» размещен в Белоруссии.

