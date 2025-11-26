Трамп рассказал об обсуждении границ в контексте урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров по урегулированию на Украине обсуждаются вопросы определения границы. Аудиозапись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер пояснил, что процесс демаркации является сложным и требует тщательной проработки, поскольку границу невозможно провести произвольно.

«Мы говорим... о попытках очистить границу: вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается», — сказал Трамп.

Сделка по мирному урегулированию на Украине близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшие дни, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф посетит Москву, где его должен принять президент Владимир Путин. The New York Times пишет, что в администрации Трампа сомневаются, что Москва согласится на новую версию мирного плана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал условие для визита Зеленского в США.