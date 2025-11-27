Рютте призвал «не доверять» Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к осторожности в отношении потенциального соглашения о мире на Украине, поскольку российскому лидеру Владимиру Путину якобы «нельзя доверять». Его слова приводит RND.

По его словам, сделка должна быть заключена таким образом, чтобы ее соблюдение было в интересах России и ее президента. По его утверждению, Владимиру Путину нельзя доверять, «необходимо больше».

Генсек НАТО призвал сделать так, чтобы Москва «никогда не осмелилась напасть, потому что последствия будут катастрофическими».

До этого Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова закрепить ненападение на ЕС и НАТО в будущих гарантиях безопасности.