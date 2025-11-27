Трамп: нацгвардейцев у Белого дома расстреляли в упор из засады

Трамп заявил, что членов Нацгвардии атаковали из засады и расстреляли в упор

В выступлении после стрельбы в Вашингтоне президент США Дональд Трамп раскрыл подробности случившегося. Трансляция велась на странице Белого дома в YouTube.

Глава государства отметил, что нападение на служащих американской Нацгвардии произошло накануне Дня благодарения (отмечается в четвертый четверг ноября; изначально праздник был связан с окончанием сбора урожая, теперь стал семейным торжеством).

«Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», — заявил президент США.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемого задержали, а Белый дом перевели в режим изоляции. Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену». После инцидента глава государства попросил Пентагон направить еще 500 служащих Нацгвардии в столицу.

Ранее в конгрессе США связали стрельбу у Белого дома с действиями Байдена.