Китайских граждан призвали избегать поездок в Японию

Министерство культуры и туризма КНР призвало китайских туристов избегать поездок в Японию в ближайшее время из-за угроз безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что уже находящимся в Японии китайским туристам следует внимательно следить за местной ситуацией с безопасностью. В случае чрезвычайной ситуации гражданам КНР посоветовали обращаться в посольство или консульство Китая в Японии.

Ведомство также сослалось на предупреждение МИД КНР от 14 ноября, в котором утверждается, что ситуация с безопасностью китайских граждан в Японии продолжает ухудшаться.

14 ноября официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если решится применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня.

Так он отреагировал на заявление Такаити о том, что военный кризис в районе Тайваня представляет для Японии «экзистенциальную угрозу», которая может вынудить Токио «осуществить право на коллективную самооборону».

Ранее корабли Китая зашли в воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня.