Китай назвали равноценной заменой Европе в торговых отношениях с Россией

Аналитик Широв: Китай становится ключевым партнером России
Global Look Press

Китай становится ключевым партнером России на фоне продолжающегося давления на российскую энергетику со стороны Запада, заявил в колонке «Ведомостей» директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«Такое поведение является вполне рациональным, если обратить внимание на то, как важно в современном мире сохранять независимость от давления развитых стран на тех или иных товарных рынках», — отметил он.

Широв добавил, что в своем докладе на VII российско-китайском энергетическом бизнес-форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин специально подчеркнул, что российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей.

«Китай в ближайшие годы продолжит развиваться высокими темпами, а значит, спрос крупнейшей экономики мира на энергию также будет возрастать», — отметил он.

Также Широв подчеркнул, что Россия сейчас является четвертым партнером Китая по объему товарооборота.

«Мы становимся свидетелями того, как Китай уверенно занимает в системе торгово-экономических связях России то место, которое в течение многих десятилетий занимала Европа, обеспечивая энергетическую безопасность и конкурентоспособность», — указал он.

По мнению Широва, взаимодействие России в энергетической инфраструктуре обеспечивает Китаю высокую ценовую конкурентоспособность продукции на мировых рынках.

«В складывающихся условиях развития глобальной экономики Китай в настоящее время является единственной промышленной сверхдержавой, что обеспечивает ему благоприятные позиции в условиях фрагментации мирового хозяйства и расширения торговых войн», — добавил он.

По словам аналитика, атомный сектор остается самым высокотехнологичным направлением сотрудничества между Китаем и Россией.

«Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем сталкивается с множеством сложностей, в основе которых лежит масштабное давление со стороны развитых стран. Однако это давление лишь расширяет взаимодействие двух стран, ориентирующихся на формирование новой системы глобальных экономических взаимодействий», — заключил Широв.

