В МИД Китая ответили на вопрос об угрозе отрубить голову премьеру Японии

Представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать угрозу генконсула Китая в Осаке Сюэ Цзяня отрубить голову премьер-министру Японии Санаэ Такаити (на фото). Об этом пишет ТАСС.

«Мы не комментируем личные высказывания, сделанные в социальных сетях», — отметил представитель министерства.

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило решительный протест Китаю после того, как генконсул в соцсети Х пригрозил отрубить голову Санаэ Такаити из-за ее слов о Тайване.

Такаити во время дебатов в парламенте на прошлой неделе заявила, что военный кризис в районе Тайваня представляет для Японии «экзистенциальную угрозу», которая может вынудить японскую сторону «осуществить право на коллективную самооборону».

В ответ на это китайский дипломат в соцсети Х заявил, что «ничего не останется, как отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться». К настоящему моменту запись удалена со страницы Сюэ Цзяня.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Пентагон потребовал от Японии и Австралии четкой позиции на случай войны США и Китая из-за Тайваня. Отмечается, что Вашингтон пытается убедить союзников в Индо-Тихоокеанском регионе усилить сдерживание и подготовиться к потенциальной войне из-за острова.

