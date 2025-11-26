В Перу экс-президент получил длительный тюремный срок за коррупцию

Экс-президент Перу Вискарр получил 14 лет тюрьмы по делу о коррупции

Суд в Перу приговорил экс-президента Мартина Вискарра к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и запретил ему занимать государственные должности в течение девяти лет. Об этом сообщила генпрокуратура страны, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, Вискарр признан виновным «в пассивном взяточничестве, связанном с проектами в Ломас-де-Ило и в Мокегуа, в период его пребывания на посту главы регионального правительства Мокегуа».

Следствие установило, что чиновник помогал компаниям-подрядчикам получать контракты на строительство, за что получал от предпринимателей сотни тысяч долларов.

Вискарр прокомментировал приговор в соцсети X.

«Это не правосудие, а месть. Но им меня не сломить», — написал он.

